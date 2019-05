Waldbaden und Spurenlesen

Nichts wie raus aufs Land, bevor die Schule wieder losgeht. Gemeinsam starten die Kids ab acht Jahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Verden zum dortigen Wald- und Dünengebiet. Dort tauchen die Naturforscher ein in die Welt des Waldes und seiner Bewohner. Hier gibt es so vieles zu entdecken. Welche Tiere wohnen hier und welche Spuren hinterlassen sie? Den Wald erkunden und erforschen, denn dort gibt es viele, interessante Dinge zu entdecken. Eine erfahrenen Spurenleserin begleitet die Gruppe und hilft dabei, so manches Rätsel zu lösen. Im Dünengebiet gibt es ein Mittagspicknick und viel Zeit zum Spielen und Ausruhen im Sand. Bevor schließlich der Heimweg durch den Wald angetreten wird, rätseln die Teilnehmer, zu welchen Tieren die Haare, Federn, Knochen und Fraßspuren aus der mitgebrachten Sammlung von Tierspuren gehören. Für die Teilnahme wir eine Spende in Höhe von 8 Euro empfohlen zzgl. 7 Euro für die Fahrtkosten. Bis zum 6. August ist die Anmeldung unter umweltbildung@lucie-bremen.de notwendig.