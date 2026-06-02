Walderlebnisfreizeit

× Erweitern Foto Museumsdorf Hösseringen Naturerlebnisführung, Museumsdorf Hösseringen Naturerlebnisführung

In der Ferienbetreuung gehen Kinder ab 8 Jahren im umliegenden Schooten des Museumsdorfes eine Woche vier Tage lang auf Entdeckungstour.

Mit dem Waldpädagogen Martin Jonas lernen sie die Tiere und Bäume des Waldes näher kennen. Neben der Wissensvermittlung kommen Spiel und Spaß nicht zu kurz.

Die Kinder forschen mit allen Sinnen, lernen sorgsam mit dem Wald umzugehen, schnitzen Pfeil und Bogen und bauen gemeinsam Waldhütten. Zum Abschluss kochen sie zusammen auf dem offenen Herdfeuer eine warme Mahlzeit und backen Waffeln.

Die Teilnahme vom 7. bis 10. Juli kostet 90 Euro nach Anmeldung per Mail oder Telefon.