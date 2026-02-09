Waldkiste raus und los!

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Familienzentrum Vieländer Weg Vieländer Weg 166, 27574 Bremerhaven

Im Rahmen dieser Fortbildung lernen Lehrkräfte und Multiplikator:innen verschiedene Bildungsmaterialien zum Thema Wald kennen und erproben diese direkt vor Ort.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen für Multiplikator:innen sind per E-Mail möglich, Lehrkräfte melden sich über den SEFO-Fortbildungskatalog an.

Info

Familienzentrum Vieländer Weg Vieländer Weg 166, 27574 Bremerhaven
Dies & Das, Kostenfrei, Pädagog:innen, Workshops
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