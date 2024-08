Warum können Vögel fliegen?

Der Workshop für Familien mit Kindern ab 5 Jahren erläutert die Faszination des Vogelzuges und gibt Antwort auf die Frage, warum Vögel fliegen können. Die Teilnehmer:innen erhalten spannende Einblick in die Anpassungsleistungen der Vögel an ihren jeweiligen Lebensraum. An zahlreichen Experimentierstationen werden die besonderen Merkmale ihres Körperbaus untersucht und in den Kontext der Bionik gestellt.

Das Mitmachen kostet für Kinder 6 Euro, für Erwachsene 9 Euro und für Familien 25 Euro.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert per Telefon oder E-Mail.