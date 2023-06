Warum sind Spinnen denn keine Insekten?

Kinder ab 8 Jahren erfahren bei einem Workshop in der Sonderausstellung „Facettenreiche Insekten“, was Insekten kennzeichnet und warum Spinnen nicht dazu gehören. Im Werkraum werden Skizzen von Insekten in Druckplatten geritzt, Abzüge davon hergestellt. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 0441-40570300 erforderlich.