Was dein Kind auf WhatsApp teilt
Um Kinder zwischen Messenger und Social Media geht es beim digitalen, kostenfreien Elternabend, zu dem die Landesanstalt für Medien NRW einlädt.
Thema des Abends ist der zunehmende Gebrauch von WhatsApp-Kanälen durch Minderjährige – von digitalen Tagebüchern über Lifestyle-Content bis hin zu Tanzvideos und Tipps zu Freundschaft und Beziehung.
Seit der Einführung der Kanal-Funktion 2023 können Kinder WhatsApp nicht mehr nur als Messenger nutzen, sondern Inhalte teilen und Follower gewinnen – teilweise mehrere Hundert oder Tausend.
Der Elternabend informiert darüber, wie WhatsApp-Kanäle funktionieren, welche Risiken bestehen und wie Eltern ihre Kinder bei der sicheren Nutzung begleiten können. Außerdem gibt es Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich mit Expert:innen auszutauschen.