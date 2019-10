Die Reihe "Unter Nachbar*innen – Was feiert Ihr denn da?" wird nach der Sommerpause mit dem Thema Feste feiern in Afrika fortgesetzt.

Nachbarïnnen und Menschen aus Huchting und Umgebung sind herzlich zum kulturellen Austausch und wertfreien Dialog mit einer Annäherung an das Thema „Feste feiern in Afrika“ eingeladen. Welche Farben gehören zu Afrika, wie klingt Afrika und welche Feste werden in Afrika gefeiert?