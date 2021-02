„Hattest du keine Kinderstube?“, sagt jemand, der für sich selbst gutes Benehmen in Anspruch nimmt, sich zu benehmen weiß und deutlich machen will, dass er das Verhalten seines Gegenübers für nicht angemessen hält. Es ist der Vorwurf, dass der andere keine Anstandsregeln kennt, sich nicht an die Umgangsformen hält. Doch was ist gutes Benehmen? Wie benimmt man sich richtig? Und warum macht es Spaß, sich hin und wieder danebenzubenehmen? Fabian und Lisa gehen in der Sendung "Kakadu für Frühaufsteher" der Frage nach, woher richtiges Benehmen kommt und wer die Regeln festlegt. Und was passiert mit jemandem, der sich schlecht benimmt?