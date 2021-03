× Erweitern Was Kinder stark und zufrieden macht

Familylab Seminarleiterin Imke Guzewski von "Selbst ist das Kind" möchte mit Eltern von 1- bis 16-Jährigen beim Themenabend erforschen, was das Kind ausmacht und was es zufrieden macht. Denn es ist nicht das (übermäßige) Lob, das die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft des Kindes stärkt. Eltern erfahren, wie sie ihrem Kind zeigen können, dass sie es so annehmen, wie es ist.

Die Vorträge von Imke Guzewski beruhen auf den Werten und der Literatur von Jesper Juul, einem dänischen Familientherapeuten.

Der Themenabend wird über Zoom abgehalten und kostet Euro. Anmeldungen werden unter imke@selbstistdaskind.de entgegengenommen.