Paul ist ein kleiner Junge mit frühkindlichem Autismus. Was sieht Paul? Was macht Paul? Was hört Paul? Warum lacht und warum weint Paul?

Auf diese Fragen gibt es nicht immer eine Antwort. Aber wenn du es mal ausprobierst und wie Paul mit den Armen flatterst, bekommst du vielleicht selbst eine.

Die Autorin Anna Irmgard Jäger lädt Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene zum Perspektivenwechsel ein. Inspiration zu diesem Buch ist ihr Sohn Paul. Die Illustrationen stammen von Florian Bosum, der als Sänger unter dem Namen Flo Mega bekannt ist.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Lesefestivals Galaxie der Bücher ist kostenfrei.