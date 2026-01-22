× Erweitern © Jan Kumpfer Was sieht Paul? Anna Irmgard Jäger

Paul ist ein kleiner Junge mit frühkindlichem Autismus. Was sieht Paul? Was macht Paul? Was hört Paul? Warum lacht und warum weint Paul?

Auf diese Fragen gibt es nicht immer eine Antwort. Aber wenn du es mal ausprobierst und wie Paul mit den Armen flatterst, fällt dir vielleicht eine ein.

Die Autorin Anna Irmgard Jäger lädt Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene zum Perspektivenwechsel ein. Inspiration zu diesem Buch ist ihr Sohn Paul. Die Illustrationen stammen von Florian Bosum, der als Sänger unter dem Namen Flo Mega bekannt ist.

