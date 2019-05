Was summt denn da?

Die Welt der Winzlinge ist stark bedroht. Ohne Bienen und andere Insekten wie Fliegen, Käfer und Schmetterlinge wären die Blumenwiesen nicht mehr so bunt, im Sommer gäbe es keinen Erdbeerkuchen und im Herbst keine Äpfel mehr. Wer sind die Winzlinge, wie leben und wohnen sie und wie können wir ihnen helfen zu überleben? Gemeinsam schauen die jungen Entdecker im Alter von acht bis zwölf Jahren auf der Lucie ganz genau nach ihnen um und erforschen ihre Lebensweise. Damit sie sich auf dem Platz noch wohler fühlen, erschaffen die Naturforscher eine Wand voller verschiedener Nistmöglichkeiten. Am letzten Tag widmen die Teilnehmer sich dem Leben der Honigbienen, die schon auf dem Platz zu Hause sind. Der Imker öffnet die Kästen, und alle lernen z. B. den Unterschied zwischen Königin und Arbeitsbienen und ihren Kinderstuben kennen und naschen von ihrem Honig. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 30. Juni unter umweltbildung@lucie-bremen.de. Es wird eine Spende in Höhe von 55 Euro empfohlen.