Was wäre die Welt ohne Brücken?

Teilnehmer:innen ab 10 Jahren erkunden im Workshop der MINTmach Werkstatt die Besonderheiten des Brückenbaus. Weshalb wurden Brücken erfunden? Seit wann gibt es sie überhaupt? Wie sahen sie früher aus – heute sind sie ja wahre „Wunderwerke“ aus Holz, Stein oder Stahl. Und es gibt, ihren Aufgaben entsprechend, viele unterschiedliche Brücken. Die Kids erfahren einiges über diese Themen. Anschließend werdet sie kurze Experimente durchführen und eine Leonardobrücke bauen. Bitte einen kleinen Snack mitbringen.

Der Workshop kostet 15 Euro nach Anmeldung.