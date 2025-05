× Erweitern © Kulturhaus Pusdorf Kulturmobil

Was wäre, wenn... der Mülleimer rot wäre? In den Sommerferien kommt das Kulturmobil mit zwei Künstler:innen voller Ideen und einem Ferienprojekt für kreative Kinder ab 6 Jahren ans Weserufer. Eine Woche lang erkunden die Teilnehmenden gemeinsam die Umgebung, begegnen Menschen, Tieren und Pflanzen, porträtieren sie, lernen ihre Geschichten kennen und experimentieren mit unterschiedliche Techniken und Materialien, von Fotografie über Malerei bis hin zum Basteln dreidimensionaler Landschaften. Zum Schluss präsentieren die Kinder ihre Kunstwerke in einer gemeinsamen Ausstellung!

Das Angebot des Kulturhauses Pusdorf findet vom 7. bis 11 Juli jeweils von 14 bis 17 Uhr statt und kostet 20 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0421-544606.