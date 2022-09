Was will mir mein Baby sagen?

Lange vor dem Benutzen der Sprache, teilen sich Babys und Kleinkinder darüber mit, was sie fühlen und brauchen, was ihnen Angst macht und was ihnen gefällt. Meist interpretieren Eltern diese Signale richtig, manchmal braucht es ein wenig „Übersetzungshilfe“. Wie Eltern von Kindern bis 3 Jahre Baby-Signale richtig deuten und verstehen können, wird im Vortrag erklärt. Babys sind herzlich willkommen!

Interessierte melden sich bitte wahlweise telefonisch oder per E-Mail an.