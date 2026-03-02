Mitten im Grünen in der Waller Feldmark liegt das kleine Kaisenhaus, in dem Familien Geschichte entdecken und dabei viel Spaß haben können.

Zwischen Originalstücken aus den 1950er und 1960er Jahren können Kinder die Vergangenheit hautnah erleben, während die Erwachsenen eine Tasse Kaffee im Garten genießen. Dazwischen können die Kinder sich austoben, Hula Hoop schwingen, Seil springen oder auf Stelzen laufen, und die Kleinsten bauen nach Herzenslust mit Bauklötzen.

An diesem Sonntag wird es besonders spannend, wenn im Garten wie früher Wäsche gewaschen wird – mit Zinkwanne, Wäschestampfer, Kernseife und Waschbrett.

Alle können mitmachen und unter der liebevollen Anleitung von Angela Piplak erleben, wie ein Waschtag damals aussah. Ein Ausflug voller Spiel, Staunen und kleinen Abenteuern bei freiem Eintritt.