Im Ferienworkshop mit der MINTmach Werkstatt beschäftigen sich Forscher:innen ab 10 Jahren mit Wasser in allen Formen. Sie experimentieren mit Salz-, Süßwasser und Öl, mit schwimmenden Gegenständen und machen eine kleine Wasserolympiade. Mit dünnen Schläuchen, in Bechern, Eimern, in Trichtern und mit Flaschen überprüfen sie den Verlauf des Wassers.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.