Wasserwelt. Das Musical

Weit unten in der Tiefsee, da wo das Tageslicht nie hinkommt und die Zeit nicht im Rhythmus von Sonnenauf- und -untergang vergeht, lebt der kleine Krebs Nat: 4000 Meter unter dem Meeresspiegel an einem sogenannten schwarzen Raucher, einer heißen Quelle aus dem Meeresboden in einer kleinen Oase inmitten der gefrierpunktnahen Finsternis. Eines Tages besucht ein Tauchroboter diese einsame Lebenswelt.

Nat ist vom Licht der kleinen Maschine unwiderstehlich angezogen und folgt ihr an die Wasseroberfläche. Wie es in der Menschenwelt für ihn weitergeht?

Die Autoren haben gemeinsam mit dem marum und dem Max-Plack-Institut für Marine Mikrobiologie nach Motiven und Ideen gesucht, um zu fragen, was wir Menschen eigentlich über die Tiefsee wissen.

Mit hitverdächtigen Songs, die aus einem Disney-Film stammen könnten, verbindet das Stück aktuelle Meeresforschung mit Märchenhaftem wie der ‚kleinen Meerjungfrau‘ und Rauminstallation mit populärer Unterhaltung, es behandelt Themen wie Freundschaft und Neugier, Vergänglichkeit und Trauer.

Zu den Tickets ab 10 Euro.