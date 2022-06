× Erweitern © NAJU Niedersachsen Watt'n Camp!

Mit der Naturschutzjugend Niedersachsen geht's für Kids von 12 bis 16 Jahren eine Woche lang ins Zeltlager an die Nordsee. Gemeinsam mit dem Team von Naturerlebnisverein grün&bunt zelten sie am Meer, kochen zusammen, erkunden das Watt und haben Spaß.

Jeden Tag gibt es coole Mitmachaktionen rund um das Thema Luxus, bei dem sie Fragen wie "Was ist Luxus? Wieviel davon wollen und brauchen wir? Was macht unser Luxus mit der Umwelt?" auf den Grund gehen. Aber am Ende haben alle eine luxuriöse Zeit erlebt und ein großes Paket an Ideen und Aktionen für einen luxuriösen Alltag im Einklang mit der Umwelt gesammelt.

Geleitet wird die Freizeit von der Diplom-Biologin und Wildnispädagogin Conny Perschmann. Die Teilnahme inklusive Verpflegung bei eigener Anreise kostet 190 Euro. Weitere Auskünfte erteilt Conny Perschmann unter 04421/560388 oder per Mail an info@gruen-u-bunt.de.

Die Anmeldung für das Camp (17. bis 22. Juli 2022) erfolgt unter diesem Link online.