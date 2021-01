Jazz mit Dackl

× Erweitern © Claus Langer Dackl Jazzkonzert

Wer macht gute Laune? Trompete und Posaune! Beim Livekonzert am Sonntag swingen und grooven noch viele andere Instrumente mit - zusammen mit Dackl, Big Band, Moderation und allen Familien zuhause!

Der witzige TV-Hund Dackl ist ja als großer Träumer bekannt: Egal ob am Tag oder in der Nacht – durch seinen zerzausten Wuschelkopf tanzen die verrücktesten Bilder. Kommt dann auch noch Musik dazu, ist Dackl nicht mehr zu bändigen. Ob Bäume voller Hundeknochen oder tanzende Labradore in New York: Beim Livekonzert nehmen Dackl und Isabel vom KiRaKa Familien mit auf eine musikalische Reise zu groovenden Rhythmen. Von Bossa Nova über Bebop bis Free Jazz swingen sie gemeinsam mit der WDR Big Band und dem Publikum zu Hause vom Bildschirmen durchs Konzert.

Mit dabei ist auch Außenreporter Ralph Caspers, der Jazz-Instrumente bei ihren Besitzerïnnen zu Hause besucht. Mal hören und sehen, was der freche, musikbegeisterte Dackl wieder so alles anstellt!

Das WDR Dackl-Jazz-Konzert für Familien wird live unter musikvermittlung.wdr.de und wdr-bigband.de, auf der Facebook-Seite der WDR Big Band, in den YouTube-Kanälen „WDR Klassik“ und „WDR Big Band“ gestreamt.