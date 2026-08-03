Weben
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Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
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© Museumsdorf Hösseringen
Weben, Museumsdorf Hösseringen
Webmeisterin Uschi Schwierske Weberin führt ihr Handwerk in der Scheune vor und zeigt das Weben am historischen Webstuhl. Erwachsene und Kinder können an kleinen Webstühlen das Weben ausprobieren. Kommt vorbei und erlebt alte Handwerkskunst live.
Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 7 Euro.
Info
Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
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