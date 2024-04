Wenn die Kühe auf die Weide dürfen

× Erweitern © Canva Kühe, Weideaustrieb

Am Hollerdeich sind die Kühe los! Wenn die Kühe im Frühjahr zum ersten Mal hinaus auf die Weide dürfen, dann kennen sie kein Halten mehr: Mit ihrem Hüpfen und Springen präsentieren sie pure Lebensfreude.

Zu erleben ist das Spektakel in diesem Jahr als Familienfest an den Stallungen am Hollerdeich, das lässt sich auch Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf nicht entgehen.

Auf dem Bioland Mutterkuhbetrieb von Familie Schumacher in Borgfeld erwartet die Besucher:innen neben dem fröhlichen Anblick springender Kühe ein moderiertes Bühnenprogramm, es werden Hofrundgänge angeboten, Foodtrucks liefern Leckereien - und auch Kinder kommen nicht zu kurz: Eine Sandburg, Malstation, Holzkuhmelken, Kinderschminken, Kuhhüpfen und ein Hof Quiz sorgen für Spaß.

Der zertifizierte Bioland-Betrieb der Familie Schumacher mit seinen rund 50 Mutterkühen plus Nachzucht betreibt auch einen Hofladen mit eigenen Produkten.

Die Anreise ist am besten mit dem Fahrrad möglich.