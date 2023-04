Eröffnung der Weidesaison

× Erweitern © Canva Kühe, Weideaustrieb

Wenn die Kühe im Frühjahr zum ersten Mal hinaus auf die Weide dürfen, dann kennen sie kein Halten mehr: Mit ihrem Hüpfen und Springen präsentieren sie ein Bild purer Lebensfreude. Zu erleben ist das Spektakel in diesem Jahr am erstmalig als Familienfest in Bremen.

Auf dem Hof von Ingo Meyer im Bremer Blockland findet ab 11 Uhr ein Rahmenprogramm für Eltern und Kinder statt, im Mittelpunkt steht der Weideaustrieb der rund 100 Milchkühe, die nach der winterlichen Stallsaison wieder hinaus auf die Weide gelassen werden.

Nach der feierlichen Begrüßung öffnen Landwirt Ingo Meyer und die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS) Dr. Maike Schaefer um 13 Uhr gemeinsam die Stalltüren für die Tiere. Die Besucher:innen können dann hautnah miterleben, wie die Milchkühe auf ihrem Weg vom Stall bis zur Weide freudige Luftsprünge machen.

Im Anschluss können die Besucher:innen von Fachleuten alles darüber erfahren, welche positiven Effekte auf Tierwohl und Naturschutz die Weidehaltung hat und sich außerdem bei zwei Hofrundgängen an mehreren Ausstellungsständen über landwirtschaftlichen Themen informieren.

Für das leibliche Wohl sorgen Food-Trucks inklusive Eis, Waffeln und vielem mehr. Zum Kinderprogramm zählen Kinderschminken, Malstation, Hofquiz, Holzkuh-Melken und zwei Durchgänge einer "Hofkäse-Schule", in der die Kinder jeweils in einer Kleingruppe eigenen Käse herstellen können.

Die Anreise ist am besten mit dem Fahrrad möglich.