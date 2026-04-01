× Erweitern © Canva Kühe, Weideaustrieb

Mit einem Festakt werden die Kühe jedes Jahr feierlich zum ersten Mal aus dem Stall auf die Weiden gebracht. Auf dem Bio-Hof Sündermann in Oberneuland findet ab 11 Uhr ein Rahmenprogramm für Eltern und Kinder statt. Im Mittelpunkt steht der Weideaustrieb der rund 120 milchgebenden Jersey-Kühe, die nach der winterlichen Stallsaison wieder hinaus auf die Weide gelassen werden.

Nach der feierlichen Begrüßung findet eine Podiumsdiskussion statt zum Thema "Frauen in der Landwirtschaft und die Zukunft der Landwirtschaft" mit Vertreter:innen aus Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Um 13 Uhr ist es dann so weit: Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft Henrike Müller und Landwirt Max Sündermann öffnen gemeinsam die Stalltüren für die Tiere. Die Besucher:innen können hautnah miterleben, wie die Milchkühe auf ihrem Weg vom Stall bis zur Weide freudige Luftsprünge machen.

Zum Kinderprogramm zählen Mitmachangebote wie ein Hofquiz mit tollen Gewinnen, Wettmelken, Hüpfburg oder die Möglichkeit, Butter selbst herzustellen. Für das leibliche Wohl laden kulinarische Angebote aus der Region zum Probieren ein.

Die Anreise findet am besten mit dem Fahrrad statt. Alternativ kann auch ein Shuttle-Service ab Edeka Maas (Oberneuland) genutzt werden. Am Hof und in der Nachbarschaft stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei.