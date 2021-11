× Erweitern © WTF GmbH Weihnachten am Meer

Bis zum 30. Dezember erstrahlt der Valoisplatz im weihnachtlichen Lichterglanz. Die Stände der Kunsthandwerker:innen bieten Dekoratives und das ein oder andere Geschenk für die Lieben. Natürlich ist auch das klassische kulinarische Angebot mit Süßwaren, gebratenen Leckereien, Glühwein und Punsch dabei.

Am Eröffnungstag, den 22. November, und an den Adventssonntagen kommt der Weihnachtsmann zu Besuch. Er begleitet am Nikolaustag den Laternenumzug (16:30 Uhr ab Modehaus Leffers). Wer den Mann im roten Mantel nicht persönlich antrifft, kann eine Nachricht oder seinen Wunschzettel in den Weihnachtsmann-Briefkasten einwerfen.

Kreative Kunstwerke können die Besucher:innen im Märchenwald bestaunen. Hier haben zahlreiche Kindergartengruppen die Bäume geschmückt.

Hier geht's zum kompletten Programm

Öffnungszeiten (22.11. bis 30.12.21):