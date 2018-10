× Erweitern Walle-Center Weihnachtsparadies in Walle

In der Adventszeit begnügt sich das Walle-Center nicht damit, sich mit Tausenden von Lichterketten, Weihnachtskugeln und glitzernden Girlanden zu schmücken. In der stimmungsvollen Atmosphäre wird den kleinen Besuchern auch ein festliches Programm geboten: Am 1. und 15. Dezember öffnet sich um 14 und um 16 Uhr der Vorhang für das weihnachtliche Theater der Puppenspieler aus der Villa Kunterbunt. Und der Stargast kommt am 6. Dezember: Begleitet von Engeln verteilt der Nikolaus höchstpersönlich süße Geschenke an die kleinen Centerbesucher.

Mo - Fr 9 bis 20, Sa 9 bis 18 Uhr

Das komplette Programm findet sich unter www.walle-center.com