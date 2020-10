× Erweitern Weihnachten im Zaubereulenwald

Weihnachten im Zaubereulenwald

Ausgerechnet an Weihnachten haben Eias Eltern keine Zeit für sie! Deswegen muss die Zehnjährige die Feiertage bei Bekannten der Familie auf einem Bauernhof im Nirgendwo verbringen. Was sich erstmal ziemlich doof anhört, entpuppt sich jedoch ganz schnell als großes Abenteuer. Denn in unmittelbarer Nähe befindet sich ein uralter Ort voller Magie, der geheimnisvolle Zaubereulenwald – und der ist in Gefahr! Der fiese Verwalter Ravio will den uralten Wald nämlich roden lassen, um mit dem Holz Geld zu verdienen. Eia und ihren neuen Freunden ist klar: Sie müssen den Wald und all seine Bewohner retten.

EST 2018, Regie: Anu Aun, mit Paula Rits, Maria Annus, Robert Annus, FBW-Prädikat: wertvoll, 95 Min., ab 7 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro