Weihnachten in der Manege

Das Ekke Neckepen Tourneetheater spielt für Publikum ab 3 Jahren die Geschichte des Zirkusjungen Merlin, der sich nichts sehnlicher wünscht als Seiltänzer zu werden.

Doch stattdessen heißt es für ihn nur jeden Tag fegen, putzen und den Raubtierkäfig sauber machen. Kurz vor Heiligabend versetzt ein Weihnachtspaket den ganzen Zirkus in helle Aufregung. Alle wollen dieses Paket haben. Doch als die Weihnachtsnacht anbricht, wird alles ganz anders, und es geht um weit mehr, als nur um ein Geschenk.

Eine poetische Weihnachtsgeschichte mit Schauspiel, von hinten geführten Tischfiguren und eigens für dieses Stück komponierter Akkordeonmusik.

Der Eintritt ist frei!