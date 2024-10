Weihnachten in der Schustergasse

In Norwegen kurz vor der Weihnachtszeit taucht die zehnjährige Stine in einem idyllischen und verschneiten Dorf auf und versteckt sich im Haus des Schumachers Andersen in der Schustergasse. Der mürrische, etwas verschrobene alte Mann hätte eigentlich viel lieber seine Ruhe und ist gar nicht begeistert, als er seinen heimlichen Gast entdeckt. Das ungleiche Duo braucht eine Zeit, bis es sich einander angenähert hat. Doch Stine kann den mürrischen Schumacher mit ihrer warmherzigen Art für sich gewinnen. Und die übrigen Dorfbewohner:innen gleich mit. Bleibt nur die Frage, was das Mädchen so ganz alleine und kurz vor Weihachten in der fremden Umgebung verloren hat?

Norwegen 2024, Regie: Mikal Hovland, mit Kaya Ekerholt McCurley, Kåre Conradi, 75 Min., FSK ab 6; empfohlen ab 6 Jahren