© Kreativatelier Renate Bühn Weihnachtliche Kreativzeit

An diesem Kreativtag können Mädchen* ab 8 Jahren kleine kreative Geschenke für Weihnachten herstellen. Dies kann ein Stern oder ein Herz mit Fluid- oder Blobpainting sein, ein Kratzbild oder eine kleine Leinwand mit einem selbstgewählten Motiv und vieles mehr.

Inspiration bieten viele Fotos von Motiven, aus denen die Kursteilnehmerinnen wählen und mit ihren Ideen mixen können.

Die Mädchen werden dabei von der Künstlerin und Pädagogin Renate Bühn individuell unterstützt und können neue Techniken und Herangehensweisen kennen lernen.

Die Teilnahme kostet 33 Euro inklusive Farben und Leinwand - nach Anmeldung per Mail oder auf der Veranstaltungswebseite.