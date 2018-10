Weihnachtliche Pferde-Eierwärmer selbst gefilzt

Bei der zweiten Adventsaktion unter dem Motto „Eltern shoppen – Kinder basteln“ bietet das Deutsche Pferdemuseum Kindern zwischen 7 und 12 Jahren die Möglichkeit, einen bunten weihnachtlichen Pferde-Eierwärmer zu filzen. In gemütlicher und doch geschäftiger Runde kommen alle zusammen einem alten Handwerk auf die Spur, welches schon die Steppenreiter in der Mongolei beherrschten. Nach und nach verfilzen sich die weichen bunten Wollhaare mit Hilfe von Seife und warmen Wasser. Mit etwas Geduld und durch gleichmäßige reibende Bewegungen der Hände entstehen die ganz besonderen kleinen Kunstwerke. Am Ende nimmt jedes Kind seinen selbst gefilzten Pferde-Eierwärmer mit nach Hause.

Die Teilnahme beträgt 6 Euro, in der sämtliche Materialien, die benötigt werden, enthalten sind. Eine Anmeldung unter 04231-807140 ist erforderlich.