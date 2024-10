× Erweitern © dodenhof Weihnachtlicher Spaß - Kinderschminken

Mit zauberhaften Aktionen sorgt dodenhof für Vorfreude auf das große Fest. Am Nikolaustag können sich die Kinder von 14 bis 19 Uhr schminken lassen. Am 13. Dezember werden von 11 bis 19 Uhr Kekse verziert. Beide Aktionen finden im Erdgeschoss in der Shop-Mall statt.

In der KinderWelt ist der Weihnachtswichtel "Nisse" eingezogen, der dem Weihnachtsmann bei seinen Vorbereitungen hilft. Beim Wichteltüren-Gewinnspiel können die Teilnehmer:innen tolle Gutscheine gewinnen.

Vom 25. November bis zum 3. Dezember haben Kinder die Möglichkeit, ihre geputzten Stiefel in der Spielwarenabteilung in der KinderWelt abzugeben. Bei der Abholung am 6. Dezember wird es spannend: Was hat der Nikolaus in den Stiefel gesteckt?