Auf den letzten Drücker
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Buxtehude Museum St.-Petri-Platz 11, 21614 Buxtehude
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© Buxtehude Museum
Die Karten auf den Tisch legen
Aus Draht und Perlen, Stoff, Filz, Holz, Karton, Papier oder Fimo entstehen weihnachtliche Anhänger. Kinder ab 6 Jahren, denen noch das letzte Weihnachtsgeschenk fehlt, sind hier richtig. Nach eigenen Ideen oder historischen Vorlagen werden hübsche Baum-Anhänger kreiert.
Die Teilnahme kostet 2 Euro.
Info
Buxtehude Museum St.-Petri-Platz 11, 21614 Buxtehude
Kreatives, Workshops