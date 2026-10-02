Auf den letzten Drücker

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Buxtehude Museum St.-Petri-Platz 11, 21614 Buxtehude

Aus Draht und Perlen, Stoff, Filz, Holz, Karton, Papier oder Fimo entstehen weihnachtliche Anhänger. Kinder ab 6 Jahren, denen noch das letzte Weihnachtsgeschenk fehlt, sind hier richtig. Nach eigenen Ideen oder historischen Vorlagen werden hübsche Baum-Anhänger kreiert.

Die Teilnahme kostet 2  Euro.

Info

Buxtehude Museum St.-Petri-Platz 11, 21614 Buxtehude
Kreatives, Workshops
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