× Erweitern © Morris Mac Matzen/mmacm.com Die Weihnachtsbäckerei - das Musical

Das Familien-Musical mit den Liedern von Rolf Zuckowski zum Mitsingen und Tanzen, einer liebenswerten Geschichte, Akrobatik, Tanz und ganz viel Herz bringt Weihnachtsstimmung nach Bremen.

In der Geschichte sind die Geschwister Jonas, Paul und Emily alleine zuhause, weil ihre Eltern wegen eines Schneetreibens nicht nach Hause kommen können. Kurzerhand eröffnen die Drei eine Weihnachtsbäckerei in der heimischen Küche. Am nächsten Morgen werden die Großeltern erwartet, weshalb natürlich genug Plätzchen parat stehen müssen. Doch der Kühlschrank ist leer, das Rezept verschwunden und kein Geld im Haus. So müssen sich die Geschwister so einiges ausdenken, um an ihr Ziel zu gelangen. Zusammen mit ihrem Hund Muffin stürzen sie sich ins Abenteuer, auf dem ihnen ihre Nachbarin Frau Schnitzenbacher hin und wieder in die Quere kommt und so manche Überraschung nicht ausbleibt.

Die Geschichte um Jonas, Paul, Emily, Hund Muffin und ihrem großen Abenteuer lädt zum Träumen ein und läutet die Weihnachtszeit mit Rolf Zuckowskis schönsten Weihnachtsliedern ein. Im Zusammenspiel mit Rolf Zuckowskis einzigartigem Repertoire und weiteren beliebten Weihnachtsliedern entsteht auf der Bühne so das perfekte Erlebnis für die ganze Familie. Von ganz klein bis ganz groß – in der musikalischen Weihnachtsbäckerei der drei Geschwister fühlt sich jeder wie zuhause.

Zu den Tickets für Kinder ab 32,90 und Erwachsene ab 34,90 Euro.