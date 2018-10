Weihnachtsbasar

Nach der Eröffnung in der Kirche findet der Verkauf in allen Häusern statt. Der Erlös kommt einem Projekt von "Brot für die Welt" zugute. Alle angebotenen Produkte werden von Gemeindegliedern in Heimarbeit oder in Gemeinschaft einer Bastelgruppe oder Strickgruppe hergestellt. Es gibt Waffeln, eine Teestube, selbstgemachte Marmelade, Weihnachtsschmuck und vieles mehr.