Weihnachtsbasar

Vorweihnachtliche Aktionen erwarten Kinder und Eltern im festlich dekorierten Shoppingcenter. Auf dem Basar mit handgefertigten Kreationen werden neben kreativen Geschenkideen, Strickwaren, Patchworkdecken- und Kissen auch weihnachtliche Dekorationen aus Eigenproduktion angeboten.

Für das besondere Weihnachtsgeschenk fertigt Zeichner Ulrich Maas an den Adventssamstagen, 6., 13. und 20.12., jeweils von 11 bis 13 Uhr Porträts an.

Marzipankünstler Clemens Brinkmann ist am Nikolaustag von 10 Uhr bis 17 Uhr zu Gast und modelliert kleine Figuren aus Marzipan.

Der Kasper kommt am Freitag, den 12. Dezember: Jeweils um 15, 16 und 17 Uhr begeistert die Puppenbühne Heyderhoffmann aus Oldenburg mit dem Stück „Kaspers lustige Abenteuer“ nicht nur die kleinen Gäste.

Und am Donnerstag, 18. Dezember, zaubert Luftballonkünstler Mister Jack von 10 Uhr bis 17 Uhr weihnachtliche Figuren aus Luftballons wie z. B. einen Weihnachtsmann, ein Rentier oder einen Schneemann.

Alle Angebote des Adventsprogramms sind kostenfrei.