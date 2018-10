Traditionell veranstaltet das Mütterzentrum Osterholz-Tenever e.V. in Kooperation mit dem Arbeitskreis Tenever auch in diesem Jahr einen Weihnachtsbasar. In vorweihnachtlicher Atmosphäre erwartet den Besucher ein vielfältiges Angebot, das von Adventsgestecken, Weihnachtsdekoration, originellen Geschenkverpackungen, gestricktem und gehäkeltem bis hin zu Tiffany Artikeln reicht. Die vielseitigen Stände laden zum Kaufen und Stöbern ein. Für die Kleinen gibt es ein tolles Bastelangebot. Für das leibliche Wohl sorgen das Cafe Gabriely mit leckerer Suppe, Kaffee und Kuchen, sowie das Bistro Leuchtturm mit Crêpes und Würstchen.

Anmeldungen für einen Verkaufsstand sind noch bis zum 20.11.2017 beim Mütterzentrum Osterholz-Tenever unter 424096 möglich.