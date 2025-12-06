× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg / Tosca Friedrich Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien

Bei diesem gemütlichen Beisammensein bei Tee und Keksen sind Familien dazu eingeladen, die schöne Weihnachtszeit einzuläuten und aus Materialien der Natur Weihnachtliches wie Kränze oder kleine Wichtel zu basteln. Es kann auch Material mitgebracht werden.

Der Workshop kostet 8 Euro nach Anmeldung.