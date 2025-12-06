Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Bei diesem gemütlichen Beisammensein bei Tee und Keksen sind Familien dazu eingeladen, die schöne Weihnachtszeit einzuläuten und aus Materialien der Natur Weihnachtliches wie Kränze oder kleine Wichtel zu basteln. Es kann auch Material mitgebracht werden.

Der Workshop kostet 8 Euro nach Anmeldung.

Info

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
Kreatives, Workshops
0441-4050300
Google Kalender - Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien - 2025-12-06 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien - 2025-12-06 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien - 2025-12-06 14:00:00 Outlook iCalendar - Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien - 2025-12-06 14:00:00 ical