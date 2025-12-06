Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
© Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg / Tosca Friedrich
Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien
Bei diesem gemütlichen Beisammensein bei Tee und Keksen sind Familien dazu eingeladen, die schöne Weihnachtszeit einzuläuten und aus Materialien der Natur Weihnachtliches wie Kränze oder kleine Wichtel zu basteln. Es kann auch Material mitgebracht werden.
Der Workshop kostet 8 Euro nach Anmeldung.
Info
Kreatives, Workshops