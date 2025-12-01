Weihnachtsbasteln

× Erweitern © Canva Weihnachtsmarkt

Weihnachtsglitzer überall und Keksduft in der Luft! Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren backen leckere Plätzchen und basteln glitzernde Sterne, kleine Engel, bunte Kugeln und hübsche Karten für das bevorstehende Fest.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 bis 20 Euro (zahle, was du kannst). Anmeldungen erfolgen wahlweise telefonisch unter 0421-549490 oder per E-Mail.