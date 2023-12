Weihnachtsdekotauschbörse

× Erweitern © Klimazone Findorff Tauschrausch

Tauschen statt Kaufen: Im PopUp direkt neben der Klimazone findet der zweite Adventssonntag mit Dekotausch und Bastelworkshop statt. Bei Punsch und Keksen wechseln Engelchen, Rentiere und Lichterketten, alles was man im eigenen Zuhause nicht mehr sehen kann, ihre Besitzer:innen.

Jede:r bringt bis zu 5 gut erhaltene Teile mit und findet im besten Fall bis zu 5 neue Lieblingsteile. Selbstgebasteltes ist gern gesehen, solange es sauber, heile und möglichst kindersicher ist.

Parallel kann in der Workshopecke Weihnachtsdeko gebastelt werden. Alte Bäckertüten, Tetrapacks, leere Klopapierrollen, Konservendosen, Gläschen und C. sind Grundlage für schöne neue Upcycling-Deko. Materialien zum Basteln können gerne von Zuhause mitgebracht werden oder man bedient sich am vorrätigen Fundus.

Der Bastelworkshop ist für Kinder und Erwachsene offen. Alles kostenfrei!