Um seinem Publikum vor Weihnachten noch einmal nahe zu sein und Grüße aus allen Sparten zu senden, haben sich die Mitarbeiterïnnen des Oldenburgischen Staatstheaters entschlossen, exklusiv eine Weihnachtsgala zu produzieren. Das Staatsorchester spielt weihnachtliche Musik von Mozart bis Swing gepaart mit den Stimmen der Sängerïnnen des Ensembles und des Staatstheater-Chors. Generalintendant Christian Firmbach führt die Zuschauenden hinter Türen, an Ecken und durch Gänge des Theaters, die man sonst niemals zu sehen bekommt und an denen Ensemblemitglieder aus Schauspiel und Tanz sowie viele andere Mitarbeiterïnnen des Staatstheaters so manch eine Überraschung für das Publikum bereithalten.

Ab 18 Uhr ist die Weihnachtgala auf der Homepage des Staatstheaters zu sehen und verbleibt für eine Woche in deren Mediathek. Im Fernsehen wird sie auf dem Sender Oeins ausgestrahlt.