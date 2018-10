Weihnachtslettering

Willkommen in der Vorweihnachtszeit. Dieser Workshop richtet sich an alle Kinder ab 11 Jahren, die noch Inspiration bei der Gestaltung von Weihnachtskarten brauchen, Geschenkanhänger, Poster oder Neujahrskarten lettern möchten. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs ist, daß Grundkenntnisse des Letterings vorhanden sind. In gemütlicher Atmosphäre bei Kerzenlicht, Keksen und Weihnachtsdüften lettern sich die Teilnehmer gemeinsam in Weihnachtsstimmung. Die Kosten für diesen Workshop betragen 40 Euro und beinhaltet Papier, Material sowie den Fudenosuke Brush Pen mit weicher Spitze.

Eine Anmeldung bis zu 08. November unter 0441-2352905 ist erforderlich.