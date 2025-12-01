Weihnachtsmann vergiss mich nicht

KASCH Bergstr. 2, 28832 Achim

Im verschneiten Bärental halten alle Bären Winterschlaf – außer Berti. Der kleine Bär kann nicht schlafen, weil er sich fragt, ob der Weihnachtsmann ihn wohl findet. Also macht er sich mutig auf die Suche.

Das Theater Patati Patata lässt Bertis Abenteuer in einer stimmungsvollen Mischung aus Schauspiel, Erzähl- und Figurentheater lebendig werden.

Der Eintritt kostet 8 Euro für Kinder, 24 für Familien (2 + 2). 

Info

Theater & Tanz, Weihnachtsmärchen
