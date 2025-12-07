× Erweitern © Theater Patati Patata Weihnachtsmann vergiss mich nicht

Im Winter gibt es im Bärental keine Pilze, keine Brombeeren und keinen Honig. Es gibt nur Schnee und noch mehr Schnee. Alle kleinen und großen Bären haben sich in ihre gemütlichen Höhlen zurückgezogen und halten Winterschlaf. Alle Bären? Nein. Ein kleiner Bär namens Berti ist wach geblieben, denn seine Gedanken kreisen um den Weihnachtsmann. Er fürchtet, dass der große bärtige Mann ihn vergessen wird. Also macht sich Berti kurzerhand auf in die dunkle Winternacht...

In einem tief verschneiten Bühnenbild erzählt das Theater Patati Patata eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte für kleine Zuschauer:innen ab 3 Jahren. Dabei wechseln Schauspiel, Erzähltheater und Figurenspiel – kleine einfache Lichtspiele sorgen für viel Atmosphäre.

Frei nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Norbert Landa.

Der Eintritt kostet 6 Euro.