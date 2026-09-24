Bremerhavener Weihnachtsmarkt

× Erweitern © Martina Buchholz/Erlebnis Bremerhaven Weihnachtsmarkt Bremerhaven

Wenn 200.000 LED-Lämpchen die Küstenstadt in ein festliches Lichtermeer verwandeln, schaffen leuchtende Lichtfiguren, begehbare Glanzkugeln und begehrte Selfie-Motive eine magische Kulisse für die ganze Familie.

Rund um die Große Kirche, entlang der lebendigen Fußgängerzone und auf dem zentralen Theodor-Heuss-Platz schmiegen sich 70 liebevoll gestaltete Verkaufsstände sowie Fahrgeschäfte zwischen mehr als 500 grün geschmückten Tannenbäumen aneinander.

Ein Höhepunkt ist der große Weihnachtsumzug, der am Montag, den 7. Dezember, um 17 Uhr feierlich über den Markt zieht. Bereits am Montag, den 23. November, um 18 Uhr, stimmt vor der Großen Kirche ein Chor auf die Adventszeit ein.

Wer am Wochenende vorbeischaut, trifft vielleicht sogar den Weihnachtsmann persönlich, der samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr Leckereien wie Nüsse und Mandarinen an die Kinder verteilt. In der Fotobox an der Großen Kirche kann der Familienausflug als schöne Erinnerung festgehalten werden.

Das Columbus-Center lädt im Dezember immer dienstags um 18 Uhr zum beliebten „Weihnachtskino“ bei freiem Eintritt ins Passage-Kino ein. Entlang der Fußgängerzone „Bürger“ tauchen kleine Zuhörer:innen an dekorierten Märchenhütten in spannende Geschichten ein. Wer nach besonderen Geschenkideen sucht, schlendert an den Adventswochenenden über den Kunsthandwerkermarkt „Kleine Weihnachtswelt“ auf dem Theodor-Heuss-Platz, der freitags von 15 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet hat.

Nach der Eröffnung am Montag, 23. November, um 18 Uhr, vor der Großen Kirche mit einem Chor, hat der Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, Ausnahme: vom 24. bis zum 26. Dezember ist der Markt geschlossen.