× Erweitern © Bildplantage13 GmbH Weihnachtsmarkt mit Eislaufbahn - dodenhof

Auf dem Weihnachtsmarkt von dodenhof in Posthausen hat die ganze Familie im Advent und rund um Weihnachten so richtig viel Spaß. Hier befindet sich nicht nur die Haltestelle von Molli, dem Weihnachtsexpress, der die Kinder kostenlos durchs festlich dekorierte Centergelände fährt. Neues Highlight ist die Eislaufbahn.

Mit echtem Eis, einer Überdachung und toller Freilauffläche wird die fast 600 qm große Eislaufbahn zum Herzstück des stimmungsvollen Weihnachtsmarktes auf dem Vorplatz der ModeWelt.

Die festliche Eröffnung wird zum Moonlight-Shopping am Freitag 22. November gefeiert!

Rund um die Eislaufbahn warten an den Weihnachtshütten Burger, Bratwurst vom Schwenkgrill, Burgunderschinken, Knipp, Maiskolben sowie Crêpes, Schmalzkuchen und Süßes.

Auf der neuen Eislaufbahn findet die Disco on Ice immer freitags von 17 bis 20 Uhr statt – an den Sonderöffnungen wie Late-Night-Shopping (22.11. und 27.12.) bis 22 Uhr.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn: montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr. Zum Late-Night-Shopping am 22.11. und am 27.12. von 11 bis 22 Uhr und am 24.12. und 31.12. von 10 bis13 Uhr. Sonntags und an den Feiertagen geschlossen.

Einsteigen und losfahren mit Molli, dem Weihnachtsexpress

× Erweitern © Bildplantage13 GmbH Weihnachtsexpress Molli - dodenhof

Molli, der Weihnachtsexpress, lädt alle Kinder und Familien auf eine kostenlose Fahrt über das Centergelände ein – immer donnerstags bis samstags von 12 bis 19 Uhr und zum Late-Night-Shopping bis 21 Uhr. Der Bahnhof befindet sich auf dem Weihnachtsmarkt.

Zauberstab-Stationen für magische Momente

In den Häusern und auf dem Weihnachtsmarkt von dodenhof laden zahlreiche interaktive Zauberstab-Stationen die ganze Familie zu einer magischen Erlebnisreise durch das Center ein. Auf der Weihnachtsfläche im Erdgeschoss der ModeWelt befindet sich die Ausgabe der (kostenlosen) Zauberstäbe, die in der gesamten Weihnachts- und Winterzeit genutzt werden können. Bereits an der ersten Station wird es zauberhaft, wenn Kinder am eigens für dodenhof entwickelten Zauberspruch-Generator ihren persönlichen Zauberspruch für ihren Aufenthalt bei dodenhof bekommen. Zauberstäbe werden von montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 18 Uhr ausgegeben (zum Late Night Shopping am 22.11. und 27.12. von 11 bis 21 Uhr, am 24. Und 31.12. von 10 bis 13 Uhr).

Open-Air-Winterkino

× Erweitern Dodenhof Weihnachtsmarkt Kinderwunder Weihnachtswelt

Viermal im Advent ist großes Open-Air-Winterkino angesagt: dodenhof zeigt auf der riesigen LED-Wand an der Fassade der ModeWelt tolle Weihnachtsfilme und Klassiker für die ganze Familie. Zu sehen und zu hören direkt vom Weihnachtsmarkt aus. Die Termine: 28.11., 5.12., 12.12. und 19.12. jeweils von 17 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei!