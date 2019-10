× Erweitern Dodenhof Weihnachtsmarkt Kinderwunder Weihnachtswelt

Auf dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit Eislaufbahn leuchten Kinderaugen mit den aufwändigen Lichtinszenierungen um die Wette.

Die neue Eislaufbahn schängelt sich über den Vorplatz und durch einen Lichtertunnel, vorbei an den zahlreichen neuen Buden, der Winterbühne und der Lounge für Kids & Teens.

In der Kinderwunder-Weihnachtswelt fehlt natürlich auch der beliebte Weihnachtsexpress nicht: Molli kommt mit neuem Look und noch mehr Sitzplätzen (auch für Erwachsene) zurück. Der Bahnhof befindet sich inmitten des Kinderbereichs. Außerdem bekommen alle Kinder gratis einen Zauberstab, mit dem sie an ganz vielen interaktiven Stationen richtig zaubern können!

Bei der Eröffnungsshow am 22. November startet zeitgleich mit dem Moonlight-Shopping um 19 Uhr das „Disney Dreams Eisfestival“ mit einer fantastischen Reise durch Welt der beliebtesten Musicals. Anschließend findet bis Mitternacht die erste „Disco on Ice“ der neuen Weihnachtssaison mit DJ-Sounds statt.

Öffnungszeiten: Ab 22.11. montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr; samstags von 10 bis 21 Uhr. Zum Late-Night-Shopping (29.11, 06.12., 13.12., 20.12. 21.12.) bis 22 Uhr, zum Moonlight-Shopping (22.11. und 27.12.) bis Mitternacht geöffnet. Sonntags geschlossen.