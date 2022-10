× Erweitern © compania T Ein Plätzchen für Lilli Ein Plätzchen für Lilli, Figurentheater

Die compania t präsentiert ihr Weihnachtstheater für Kinder ab 4 Jahren: Anna ist mitten in der Nacht aufgewacht. Sie hat was Wichtiges vergessen: Für das Weihnachtsfest in der Schule sollte sie Plätzchen backen. Verzweifelt stöbert sie in den Backbüchern. Da wirbelt plötzlich Lilli, das Gespenst durch die Küche und bietet seine Hilfe an. Doch wie kann ein Schlossgespenst helfen, das selber ein Problem hat? "Ein Plätzchen für Lilli" ist ein sinnliches, verrückt-vergnügliches Weihnachtsmärchen.

Der Eintritt kostet 7 Euro. Die Tickets sind vor Ort erhältlich.