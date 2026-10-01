Der Weihnachtswichtel kommt

× Erweitern © Wolfcenter Dörverden Alpakas im Wolfceneter

Winterkühle im Gesicht, knisterndes Lagerfeuer und in der Dämmerung hallt das Heulen der Rudel durch die Luft: Am dritten Adventswochenende lädt das artgerechte Wolfsgehege zu zwei Tagen voller Lichterglanz, Natur und Vorfreude ein.

Foodtrucks servieren herzhafte und süße Spezialitäten. Im Trapperfort wartet das Lagerfeuer auf große und kleine Gäste, die bei Weihnachtsmusik, Glühwein oder heißem Punsch ihr Stockbrot und Marshmallows rösten. Ergänzt wird die Kulisse durch Ständen mit handgemachten Dekorationen und Geschenkideen.

Kinder treffen in diesem Jahr auf einen Weihnachtswichtel, der Zeit für persönliche Begegnungen und Erinnerungsfotos mitbringt. Jedes Kind erhält ein Geschenk samt Tombolalos. Am Nachmittag zieht der Wichtel die Gewinner der Kinder- und der Erwachsenen-Tombola, darunter besondere Erlebnisse wie eine Baumhausübernachtung über dem Wolfsgehege, Tipi-Übernachtungen inklusive Frühstück sowie Alpakawanderungen.

Das gewohnte Programm läuft parallel weiter: Regulare Führungen, spezielle Kinderführungen, Schaufütterungen und die multimediale Ausstellung stehen allen Besuchenden offen.

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen die Gäste nach dem Prinzip Pay what you want selbst. 20 Prozent der Ticket-Einnahmen gehen an ein soziales Projekt für den guten Zweck.