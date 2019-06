Weihnachtszauber

An Weihnachten gibt es nicht nur Geschenke, sondern auch leckeres Essen. Gemeinsam werden sich die Teilnehmer im Alter von 8 bis 13 Jahren auf die vorliegenden Festtage einstimmen und ein gesundes Weihnachtsmenü in der Kochschule zubereiten. In besinnlicher Atmosphäre wird im Anschluß gemeinsam gegessen und über die Essgewohnheiten in anderen Ländern ausgetauscht.

Das Ferienprogramm findet ausschließlich in der Kochschule der Firma FROSTA statt. Ein Besuch in der Ausstellung des Klimahaus ist nicht inbegriffen. Die Teilnahme beträgt 3,50 Euro pro Teilnehmer, eine Anmeldung ist unter 0471-90203095 erforderlich.